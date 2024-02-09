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Максим Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Максим Васильевич
Пол
муж
Номер записи
602
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
40(16)
Номер в семье/дворе
1
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 402
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 40(16)
01 | Максим Васильевич: - / 17 | ясачный крестьянин -
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.

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