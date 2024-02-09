Ивашкина Авдотья Кузьминична
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ивашкина Авдотья Кузьминична
- Пол
- жен
- Номер записи
- 599
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 39 (15)
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Кузьмы Федоровича [2]
- Откуда прибыл
- д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 402
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 39 (15)
01 | Ивашкин Федор Иванович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Ивашкин Кузьма Федорович: - / 41 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ивашкин Ефим Кузьмич: - / 21 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
04 | Ивашкин Алексей Кузьмич: - / 12 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
05 | Ивашкин Григорий Кузьмич: - / 7 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
06 | Ивашкин Яков Федорович: - / 27 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Ивашкина Акулина: - / 69 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Ивашкина Прасковья: - / 45 | ясачная крестьянка - жена Кузьмы Федоровича [2]
09 | Ивашкина Авдотья Кузьминична: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Кузьмы Федоровича [2]
10 | Ивашкина Фекла: - / 18 | ясачная крестьянка - жена Ефима Кузьмича [3]
11 | Ивашкина Матрена: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Якова Федоровича [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1825 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.