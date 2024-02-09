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Ивашкин Кузьма Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Ивашкин Кузьма Федорович
Пол
муж
Номер записи
592
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
39 (15)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 402
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 39 (15)
01 | Ивашкин Федор Иванович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Ивашкин Кузьма Федорович: - / 41 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ивашкин Ефим Кузьмич: - / 21 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
04 | Ивашкин Алексей Кузьмич: - / 12 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
05 | Ивашкин Григорий Кузьмич: - / 7 | ясачный крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [2]
06 | Ивашкин Яков Федорович: - / 27 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Ивашкина Акулина: - / 69 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Ивашкина Прасковья: - / 45 | ясачная крестьянка - жена Кузьмы Федоровича [2]
09 | Ивашкина Авдотья Кузьминична: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Кузьмы Федоровича [2]
10 | Ивашкина Фекла: - / 18 | ясачная крестьянка - жена Ефима Кузьмича [3]
11 | Ивашкина Матрена: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Якова Федоровича [6]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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