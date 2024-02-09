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Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Прасковья
Пол
жен
Номер записи
589
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
38 (14)
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Алексея Лукьяновича [2]
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 402
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 38 (14)
01 | Лукьян Герасимович: - / 55 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Алексей Лукьянович: - / 26 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Алексеевич: - / 7 | ясачный крестьянин - сын Алексея Лукьяновича [2]
04 | Алексей Алексеевич: - / новорожден | ясачный крестьянин - сын Алексея Лукьяновича [2]
05 | Ерина: - / 45 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Катерина Лукьяновна: - / 22 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Прасковья: - / 27 | ясачная крестьянка - жена Алексея Лукьяновича [2]
08 | Варвара Алексеевна: - / 5 | ясачная крестьянка - дочь Алексея Лукьяновича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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