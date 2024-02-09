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Жидкова Марья Тимофеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Жидкова Марья Тимофеевна
Пол
жен
Номер записи
582
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
37 (13)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 37 (13)
01 | Жидков Тимофей Назарович: - / 40 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Жидков Иван Тимофеевич: - / 8 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Жидкова Татьяна: - / 40 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Жидкова Аксинья Тимофеевна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Жидкова Марья Тимофеевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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