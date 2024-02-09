Жидкова Татьяна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Жидкова Татьяна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 580
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 37 (13)
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена главы семьи [1]
- Откуда прибыл
- д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 37 (13)
01 | Жидков Тимофей Назарович: - / 40 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Жидков Иван Тимофеевич: - / 8 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Жидкова Татьяна: - / 40 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Жидкова Аксинья Тимофеевна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Жидкова Марья Тимофеевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1794 ст.
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