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Табаков Иван Борисович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Табаков Иван Борисович
Пол
муж
Номер записи
573
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36 (12)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Шугурово, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии о разборе переселенцев от 06.12.1833 г. за № 2408
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36 (12)
01 | Табаков Борис Дмитриевич: - / 37 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Табаков Иван Борисович: - / 5 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Табаков Александр Борисович: - / 2 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Табакова Дарья: - / 35 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Табакова Матрена Борисовна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Табакова Домна Борисовна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.

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