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Яков Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Яков Федорович
Пол
муж
Номер записи
569
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
35 (11)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35 (11)
01 | Федор Григорьевич: - / 53 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Яков Федорович: - / 10 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лукерья: - / 52 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Степанида Федоровна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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