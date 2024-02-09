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Егор Ермолаевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Егор Ермолаевич
Пол
муж
Номер записи
567
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34 (10)
Номер в семье/дворе
1
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Причина выбытия
оставлен на прежнем месте жительства
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 34 (10)
01 | Егор Ермолаевич: - / - | ясачный крестьянин -
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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