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Елена Митриевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Елена Митриевна
Пол
жен
Номер записи
564
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
33 (9)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Митрия Федоровича [2]
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33 (9)
01 | Федор Ермолаевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Митрий Федорович: - / 42 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Дмитриевич: - / - | ясачный крестьянин - сын Митрия Федоровича [2]
04 | Степан Дмитриевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын Митрия Федоровича [2]
05 | Анна: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Митрия Федоровича [2]
06 | Елена Митриевна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
07 | Катерина Митриевна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
08 | Дарья Митриевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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