Степан Дмитриевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Степан Дмитриевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 562
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 33 (9)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Митрия Федоровича [2]
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 401
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 33 (9)
01 | Федор Ермолаевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Митрий Федорович: - / 42 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Петр Дмитриевич: - / - | ясачный крестьянин - сын Митрия Федоровича [2]
04 | Степан Дмитриевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын Митрия Федоровича [2]
05 | Анна: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Митрия Федоровича [2]
06 | Елена Митриевна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
07 | Катерина Митриевна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
08 | Дарья Митриевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Митрия Федоровича [2]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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