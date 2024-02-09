Ульяна Михайловна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Ульяна Михайловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 558
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 32 (8)
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Михаила Алексеевича [2]
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 400
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 32 (8)
01 | Алексей Егорович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Михаил Алексеевич: - / 35 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ефим Михайлович: - / 6мес. | ясачный крестьянин - сын Михаила Алексеевича [2]
04 | Степан Алексеевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Анна: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Михаила Алексеевича [2]
06 | Ульяна Михайловна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Михаила Алексеевича [2]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1824 ст.
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