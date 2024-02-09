Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Михайловна

Ульяна Михайловна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Ульяна Михайловна
Пол
жен
Номер записи
558
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
32 (8)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Михаила Алексеевича [2]
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 400
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 32 (8)
01 | Алексей Егорович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Михаил Алексеевич: - / 35 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ефим Михайлович: - / 6мес. | ясачный крестьянин - сын Михаила Алексеевича [2]
04 | Степан Алексеевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Анна: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Михаила Алексеевича [2]
06 | Ульяна Михайловна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Михаила Алексеевича [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close