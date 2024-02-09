Овчинников Кирилл Павлович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Овчинников Кирилл Павлович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 548
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 31 (7)
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 400
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31 (7)
01 | Овчинников Павел Антонович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Николай Павлович: - / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Афонасий Павлович: - / 27 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Овчинников Михаил Павлович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Овчинников Яков Павлович: - / 15 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Овчинников Кирилл Павлович: - / 10 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Овчинникова Матрена: - / 60 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Овчинникова Офимья Павловна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Овчинникова Дарья Павловна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Овчинникова Прасковья: - / 20 | ясачная крестьянка - жена Афонасия Павловича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1824 ст.
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