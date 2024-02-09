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Овчинников Яков Павлович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Овчинников Яков Павлович
Пол
муж
Номер записи
547
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
31 (7)
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 400
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31 (7)
01 | Овчинников Павел Антонович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Николай Павлович: - / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Афонасий Павлович: - / 27 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Овчинников Михаил Павлович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Овчинников Яков Павлович: - / 15 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Овчинников Кирилл Павлович: - / 10 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Овчинникова Матрена: - / 60 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Овчинникова Офимья Павловна: - / 18 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Овчинникова Дарья Павловна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Овчинникова Прасковья: - / 20 | ясачная крестьянка - жена Афонасия Павловича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1819 ст.

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