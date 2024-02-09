Овчинникова Прасковья Максимовна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Овчинникова Прасковья Максимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 537
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 30 (6)
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Максима Никитовича [3]
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 399
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 30 (6)
01 | Овчинников Антон Моисеевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Никита Антонович: - / 65 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Максим Никитич: - / 27 | ясачный крестьянин - сын Никиты Антоновича [2]
04 | Овчинников Сергей Антонович: - / 37 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Овчинников Василий Сергеевич: - / 13 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
06 | Овчинникова Матрена: - / 28 | ясачная крестьянка - жена Максима Никитовича [3]
07 | Овчинникова Ульяна Максимовна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Максима Никитовича [3]
08 | Овчинникова Прасковья Максимовна: - / 3 | ясачная крестьянка - дочь Максима Никитовича [3]
09 | Овчинникова Прасковья: - / 28 | ясачная крестьянка - жена Сергея Антоновича [4]
10 | Овчинникова Офимья: - / 16 | ясачная крестьянка - дочь Сергея Антоновича [4]
11 | Овчинникова Анисия: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Сергея Антоновича [4]
12 | Овчинников Антон Сергеевич: - / 10 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
13 | Овчинников Иван Сергеевич: - / 3 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1831 ст.
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