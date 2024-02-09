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Овчинников Антон Моисеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Овчинников Антон Моисеевич
Пол
муж
Номер записи
530
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
30 (6)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год смерти
1828
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 399
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30 (6)
01 | Овчинников Антон Моисеевич: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Овчинников Никита Антонович: - / 65 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Овчинников Максим Никитич: - / 27 | ясачный крестьянин - сын Никиты Антоновича [2]
04 | Овчинников Сергей Антонович: - / 37 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Овчинников Василий Сергеевич: - / 13 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
06 | Овчинникова Матрена: - / 28 | ясачная крестьянка - жена Максима Никитовича [3]
07 | Овчинникова Ульяна Максимовна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Максима Никитовича [3]
08 | Овчинникова Прасковья Максимовна: - / 3 | ясачная крестьянка - дочь Максима Никитовича [3]
09 | Овчинникова Прасковья: - / 28 | ясачная крестьянка - жена Сергея Антоновича [4]
10 | Овчинникова Офимья: - / 16 | ясачная крестьянка - дочь Сергея Антоновича [4]
11 | Овчинникова Анисия: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Сергея Антоновича [4]
12 | Овчинников Антон Сергеевич: - / 10 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
13 | Овчинников Иван Сергеевич: - / 3 | ясачный крестьянин - сын Сергея Антоновича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата смерти
Вычислено 1828 ст.

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