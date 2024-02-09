Васякин Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасякин Илья Петрович

Васякин Илья Петрович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Васякин Илья Петрович
Пол
муж
Номер записи
514
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29 (5)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
86
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 399
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29 (5)
01 | Васякин Илья Петрович: - / 86 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Васякин Андрей Ильич: - / 55 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Васякин Тимофей Андреевич: - / 27 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
04 | Васякин Николай Андреевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
05 | Васякин Платон Андреевич: - / 12 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
06 | Васякин Василий Ильич: - / 45 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Васякин Семен Васильевич: - / 6 мес. | ясачный крестьянин - сын Василия Ильича [1]
08 | Васякин Иван Ильич: - / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Васякина Татьяна: - / 90 | ясачная крестьянка - жена Андрея Ильича [2]
10 | Васякина Прасковья: - / 24 | ясачная крестьянка - жена Тимофея Андреевича [3]
11 | Васякина Василиса Тимофеевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь Тимофея Андреевича [3]
12 | Васякина Настасья Тимофеевна: - / 2 | ясачная крестьянка - дочь Тимофея Андреевича [3]
13 | Васякина Настасья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Василия Ильича [6]
14 | Васякина Варвара Васильевна: - / 14 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
15 | Васякина Афимья Васильевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
16 | Васякина Агафья Васильевна: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1748 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close