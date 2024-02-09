Васякин Илья Петрович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Васякин Илья Петрович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 514
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 29 (5)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 86
- Год рождения вычисленный
- 1748
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 399
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29 (5)
01 | Васякин Илья Петрович: - / 86 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Васякин Андрей Ильич: - / 55 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Васякин Тимофей Андреевич: - / 27 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
04 | Васякин Николай Андреевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
05 | Васякин Платон Андреевич: - / 12 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ильича [2]
06 | Васякин Василий Ильич: - / 45 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Васякин Семен Васильевич: - / 6 мес. | ясачный крестьянин - сын Василия Ильича [1]
08 | Васякин Иван Ильич: - / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Васякина Татьяна: - / 90 | ясачная крестьянка - жена Андрея Ильича [2]
10 | Васякина Прасковья: - / 24 | ясачная крестьянка - жена Тимофея Андреевича [3]
11 | Васякина Василиса Тимофеевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь Тимофея Андреевича [3]
12 | Васякина Настасья Тимофеевна: - / 2 | ясачная крестьянка - дочь Тимофея Андреевича [3]
13 | Васякина Настасья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Василия Ильича [6]
14 | Васякина Варвара Васильевна: - / 14 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
15 | Васякина Афимья Васильевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
16 | Васякина Агафья Васильевна: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Василия Ильича [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1748 ст.
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