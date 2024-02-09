Анисья
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Анисья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 512
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 28 (4)
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- жена Фрола Григорьевича [6]
- Откуда прибыл
- д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
- Причина поступления
- по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
- Год поступления
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28 (4)
01 | Павел Семенович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Гаврила Павлович: - / 52 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Андрей Гаврилович: - / 26 | ясачный крестьянин - сын Гаврилы Павловича [2]
04 | Трофим Гаврилович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Гаврилы Павловича [2]
05 | Леонтей Григорьевич: - / - | ясачный крестьянин - внук главы семьи [1]
06 | Фрол Григорьевич: - / 29 | ясачный крестьянин - внук главы семьи [1]
07 | Лукерья: - / 80 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Марья: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Гаврилы Павловича [2]
09 | Пелагея Гавриловна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь Гаврилы Павловича [2]
10 | Прасковья: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Андрея Григорьевича [3]
11 | Анисья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Фрола Григорьевича [6]
12 | Марья Фроловна: - / 6 мес. | ясачная крестьянка - дочь Фрола Григорьевича [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
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