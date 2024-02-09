Гаврила Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Павлович

Гаврила Павлович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Гаврила Павлович
Пол
муж
Номер записи
503
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28 (4)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Верхний Катмис, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 г. за № 2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28 (4)
01 | Павел Семенович: - / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Гаврила Павлович: - / 52 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Андрей Гаврилович: - / 26 | ясачный крестьянин - сын Гаврилы Павловича [2]
04 | Трофим Гаврилович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Гаврилы Павловича [2]
05 | Леонтей Григорьевич: - / - | ясачный крестьянин - внук главы семьи [1]
06 | Фрол Григорьевич: - / 29 | ясачный крестьянин - внук главы семьи [1]
07 | Лукерья: - / 80 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Марья: - / 50 | ясачная крестьянка - жена Гаврилы Павловича [2]
09 | Пелагея Гавриловна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь Гаврилы Павловича [2]
10 | Прасковья: - / 22 | ясачная крестьянка - жена Андрея Григорьевича [3]
11 | Анисья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Фрола Григорьевича [6]
12 | Марья Фроловна: - / 6 мес. | ясачная крестьянка - дочь Фрола Григорьевича [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1782
1840 ст.
Верхний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close