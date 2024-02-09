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Анна Николаевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Анна Николаевна
Пол
жен
Номер записи
501
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27 (3)
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Вечкилей, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 года за №2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27 (3)
01 | Николай Сергеевич: - / 37 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Максим Николаевич: - / 13 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ефим Николаевич: - / 8 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Митрий Николаевич: - / 2 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Татьяна: - / 35 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Катерина Николаевна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Степанида Николаевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Анна Николаевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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