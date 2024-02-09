Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Сергеевич

Николай Сергеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Николай Сергеевич
Пол
муж
Номер записи
494
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27 (3)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
д. Вечкилей, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 года за №2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27 (3)
01 | Николай Сергеевич: - / 37 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Максим Николаевич: - / 13 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ефим Николаевич: - / 8 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Митрий Николаевич: - / 2 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Татьяна: - / 35 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Катерина Николаевна: - / 15 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Степанида Николаевна: - / 10 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Анна Николаевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close