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Софья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Софья
Пол
жен
Номер записи
491
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26 (2)
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Вечкилей, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 года за №2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26 (2)
01 | Василий Антонович: - / 57 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Фрол Васильевич: - / 16 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никифор Васильевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Софья: - / 49 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Катерина Васильевна: - / 19 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Дарья Васильевна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1785 ст.

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Дата смерти
Место рождения
1785
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