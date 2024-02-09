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Василий Антонович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Василий Антонович
Пол
муж
Номер записи
488
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26 (2)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
д. Вечкилей, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 года за №2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26 (2)
01 | Василий Антонович: - / 57 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Фрол Васильевич: - / 16 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никифор Васильевич: - / 14 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Софья: - / 49 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Катерина Васильевна: - / 19 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Дарья Васильевна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1777 ст.
1835 ст.
Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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