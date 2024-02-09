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Татьяна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Татьяна
Пол
жен
Номер записи
485
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
25 (1)
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Откуда прибыл
д. Вечкилей, Городищенский, Пензенская
Причина поступления
по свидетельству выданному от Пензенской комиссии по разбору переселенцев от 14.12.1833 года за №2559
Год поступления
1833
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 398
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25 (1)
01 | Егор Дмитриевич: - / 45 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Егорович: - / 15 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Василий Егорович: - / 6 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Татьяна: - / 40 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Александра Егоровна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Анна Егоровна: - / 2 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.

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