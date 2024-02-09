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Арина Николаевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Арина Николаевна
Пол
жен
Номер записи
479
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24 (1)
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
дочь Николая Васильевича [7]
Откуда прибыл
д. Ивановка, Борская, Бузулукский, Самарская
Причина поступления
по увольнительной
Год поступления
1818
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1826
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 391
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24 (1)
01 | Василий Петрович: - / 61 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Семен Васильевич: - / 38 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Дементий Семенович: - / 19 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
04 | Герасим Семенович: - / 11 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
05 | Семен Семенович: - / 9 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
06 | Семен Семенович: - / 6 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
07 | Николай Васильевич: - / 28 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Иван Николаевич: - / 10 | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
09 | Иван Николаевич: - / 4 | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
10 | Алексей Николаевич: - / 1 нед | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
11 | Авдотья: - / 70 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
12 | Вера: - / 40 | ясачная крестьянка - жена Семена Васильевича [2]
13 | Алена Семеновна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь Семена Васильевича [2]
14 | Апсинья: - / 18 | ясачная крестьянка - жена Дементия Семеновича [3]
15 | Фекла Васильевна: - / 20 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
16 | Маланья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Николая Васильевича [7]
17 | Наталья Николаевна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
18 | Арина Николаевна: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
19 | Акулина Николаевна: - / 6 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
20 | Петр Васильевич: - / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1826 ст.

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