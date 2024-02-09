Николай Васильевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Николай Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 468
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 24 (1)
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Откуда прибыл
- д. Ивановка, Борская, Бузулукский, Самарская
- Причина поступления
- по увольнительной
- Год поступления
- 1818
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 391
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24 (1)
01 | Василий Петрович: - / 61 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Семен Васильевич: - / 38 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Дементий Семенович: - / 19 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
04 | Герасим Семенович: - / 11 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
05 | Семен Семенович: - / 9 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
06 | Семен Семенович: - / 6 | ясачный крестьянин - сын Семена Васильевича [2]
07 | Николай Васильевич: - / 28 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
08 | Иван Николаевич: - / 10 | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
09 | Иван Николаевич: - / 4 | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
10 | Алексей Николаевич: - / 1 нед | ясачный крестьянин - сын Николая Васильевича [7]
11 | Авдотья: - / 70 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
12 | Вера: - / 40 | ясачная крестьянка - жена Семена Васильевича [2]
13 | Алена Семеновна: - / 13 | ясачная крестьянка - дочь Семена Васильевича [2]
14 | Апсинья: - / 18 | ясачная крестьянка - жена Дементия Семеновича [3]
15 | Фекла Васильевна: - / 20 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
16 | Маланья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Николая Васильевича [7]
17 | Наталья Николаевна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
18 | Арина Николаевна: - / 8 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
19 | Акулина Николаевна: - / 6 | ясачная крестьянка - дочь Николая Васильевича [7]
20 | Петр Васильевич: - / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
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