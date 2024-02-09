Алексей Григорьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Алексей Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 454
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19 (5)
- Двор / Семья
- 23 (8)
- Номер в семье/дворе
- 15
- Родственная связь
- сын Григория Севастьяновича [14]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 385
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23 (8)
01 | Ефим Семенович: 37 / 55 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Козьма Ефимович: 7 / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Давыд Ефимович: новорожден / 15 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Севастьян Семенович: 28 / 46 | ясачный крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Николай Севастьянович: 11 / 29 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
06 | Василий Федорович: новорожден / 5 | ясачный крестьянин - приемыш Севастьяна Семеновича [4]
07 | Матрена: - / 54 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Анна: - / 26 | ясачная крестьянка - жена Козьмы Ефимовича [2]
09 | Марья Ефимовна: - / 23 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Дарья Ефимовна: - / 17 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Марья Ефимовна: - / 1 мес. | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Анна: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Николая Севастьяновича [5]
13 | Екатерина: - / 3 | ясачная крестьянка - приемыш Николая Севастьяновича [5]
14 | Григорий Севастьянович: - / 26 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
15 | Алексей Григорьевич: - / 2 | ясачный крестьянин - сын Григория Севастьяновича [14]
16 | Козьма Севастьянович: 2 / - | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
17 | Ефрем Севастьянович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
18 | Елисей Севастьянович: - / 15 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
19 | Настасья: - / 27 | ясачная крестьянка - жена Григория Севастьяновича [14]
20 | Аграфена Григорьевна: - / 1 | ясачная крестьянка - дочь Григория Севастьяновича [14]
21 | Прасковья: - / 20 | ясачная крестьянка - жена Ефрема Севастьяновича [17]
22 | Агафья Севастьяновна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь Севастьяна Семеновича [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1832 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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