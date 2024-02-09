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Григорий Севастьянович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Григорий Севастьянович
Пол
муж
Номер записи
453
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
19 (5)
Двор / Семья
23 (8)
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
сын Севастьяна Семеновича [4]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 385
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23 (8)
01 | Ефим Семенович: 37 / 55 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Козьма Ефимович: 7 / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Давыд Ефимович: новорожден / 15 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Севастьян Семенович: 28 / 46 | ясачный крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Николай Севастьянович: 11 / 29 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
06 | Василий Федорович: новорожден / 5 | ясачный крестьянин - приемыш Севастьяна Семеновича [4]
07 | Матрена: - / 54 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Анна: - / 26 | ясачная крестьянка - жена Козьмы Ефимовича [2]
09 | Марья Ефимовна: - / 23 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Дарья Ефимовна: - / 17 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Марья Ефимовна: - / 1 мес. | ясачная крестьянка - дочь главы семьи [1]
12 | Анна: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Николая Севастьяновича [5]
13 | Екатерина: - / 3 | ясачная крестьянка - приемыш Николая Севастьяновича [5]
14 | Григорий Севастьянович: - / 26 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
15 | Алексей Григорьевич: - / 2 | ясачный крестьянин - сын Григория Севастьяновича [14]
16 | Козьма Севастьянович: 2 / - | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
17 | Ефрем Севастьянович: - / 17 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
18 | Елисей Севастьянович: - / 15 | ясачный крестьянин - сын Севастьяна Семеновича [4]
19 | Настасья: - / 27 | ясачная крестьянка - жена Григория Севастьяновича [14]
20 | Аграфена Григорьевна: - / 1 | ясачная крестьянка - дочь Григория Севастьяновича [14]
21 | Прасковья: - / 20 | ясачная крестьянка - жена Ефрема Севастьяновича [17]
22 | Агафья Севастьяновна: - / 12 | ясачная крестьянка - дочь Севастьяна Семеновича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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