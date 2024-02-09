Яков Анофриевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Яков Анофриевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 438
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 22 (7)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Куда убыл
- д. Имангулова, Бузулукский, Самарская
- Год убытия
- 1833
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 384
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22 (7)
01 | Яков Анофриевич: 25 / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Семен Яковлевич: 1 / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1791 ст.
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