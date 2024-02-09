Агафья
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Агафья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 437
- Сословие
- ясачная крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17 (3)
- Двор / Семья
- 21 (6)
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- падчерица главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 384
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21 (6)
01 | Иван Логинович: 33 / 51 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Егор Иванович: 7 / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
03 | Иван Егорович: новорожден / 2 | ясачный крестьянин - сын Егора Ивановича [2]
04 | Антон Иванович: новорожден / 13 | ясачный крестьянин - сын главы семьи, от другой жены [1]
05 | Михаил Иванович: новорожден / 12 | ясачная крестьянка - сын главы семьи, от другой жены [1]
06 | Елена: - / 40 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Агафья: - / 25 | ясачная крестьянка - жена Егора Ивановича [2]
08 | Варвара Егоровна: - / 2 мес. | ясачная крестьянка - дочь Егора Ивановича [2]
09 | Аксинья Ивановна: - / 2 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи, от третьей жены [1]
10 | Орина: - / 21 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
11 | Лукерья: - / 13 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
12 | Агафья: - / 12 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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