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Варвара Егоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Варвара Егоровна
Пол
жен
Номер записи
433
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
17 (3)
Двор / Семья
21 (6)
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Егора Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
2 мес.
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 384
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21 (6)
01 | Иван Логинович: 33 / 51 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Егор Иванович: 7 / 25 | ясачный крестьянин - сын главы семьи, от первой жены [1]
03 | Иван Егорович: новорожден / 2 | ясачный крестьянин - сын Егора Ивановича [2]
04 | Антон Иванович: новорожден / 13 | ясачный крестьянин - сын главы семьи, от другой жены [1]
05 | Михаил Иванович: новорожден / 12 | ясачная крестьянка - сын главы семьи, от другой жены [1]
06 | Елена: - / 40 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Агафья: - / 25 | ясачная крестьянка - жена Егора Ивановича [2]
08 | Варвара Егоровна: - / 2 мес. | ясачная крестьянка - дочь Егора Ивановича [2]
09 | Аксинья Ивановна: - / 2 | ясачная крестьянка - дочь главы семьи, от третьей жены [1]
10 | Орина: - / 21 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
11 | Лукерья: - / 13 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
12 | Агафья: - / 12 | ясачная крестьянка - падчерица главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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