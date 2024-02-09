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Анна Васильевна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Анна Васильевна
Пол
жен
Номер записи
423
Сословие
ясачная крестьянка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
16 (2)
Двор / Семья
20 (5)
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Василия Константиновича [2]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20 (5)
01 | Константин Савельевич: 47 / 65 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Василий Константинович: 20 / 38 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Григорий Васильевич: новорожден / 14 | ясачный крестьянин - сын Василия Константиновича [2]
04 | Андрей Иванович: 16 / 34 | ясачный крестьянин - племянник главы семьи [1]
05 | Иван Андреевич: новорожден / 6 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ивановича [4]
06 | Степан Осипович: 18 / - | ясачный крестьянин - пасынок главы семьи [1]
07 | Михаил Степанович: новорожден / 7 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
08 | Лукьян Степанович: новорожден / 3 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
09 | Анна: - / 80 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Прасковья: - / 35 | ясачная крестьянка - жена Василия Константиновича [2]
11 | Аграфена Васильевна: - / 11 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
12 | Анна Васильевна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
13 | Марья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Андрея Ивановича [4]
14 | Орина Андреевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь Андрея Ивановича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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