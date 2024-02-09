Степан Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Осипович

Степан Осипович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Степан Осипович
Пол
муж
Номер записи
417
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
16 (2)
Двор / Семья
20 (5)
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
пасынок главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
18
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20 (5)
01 | Константин Савельевич: 47 / 65 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Василий Константинович: 20 / 38 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Григорий Васильевич: новорожден / 14 | ясачный крестьянин - сын Василия Константиновича [2]
04 | Андрей Иванович: 16 / 34 | ясачный крестьянин - племянник главы семьи [1]
05 | Иван Андреевич: новорожден / 6 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ивановича [4]
06 | Степан Осипович: 18 / - | ясачный крестьянин - пасынок главы семьи [1]
07 | Михаил Степанович: новорожден / 7 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
08 | Лукьян Степанович: новорожден / 3 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
09 | Анна: - / 80 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Прасковья: - / 35 | ясачная крестьянка - жена Василия Константиновича [2]
11 | Аграфена Васильевна: - / 11 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
12 | Анна Васильевна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
13 | Марья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Андрея Ивановича [4]
14 | Орина Андреевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь Андрея Ивановича [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close