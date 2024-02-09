Григорий Васильевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Григорий Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 414
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16 (2)
- Двор / Семья
- 20 (5)
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Василия Константиновича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожден
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20 (5)
01 | Константин Савельевич: 47 / 65 | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Василий Константинович: 20 / 38 | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Григорий Васильевич: новорожден / 14 | ясачный крестьянин - сын Василия Константиновича [2]
04 | Андрей Иванович: 16 / 34 | ясачный крестьянин - племянник главы семьи [1]
05 | Иван Андреевич: новорожден / 6 | ясачный крестьянин - сын Андрея Ивановича [4]
06 | Степан Осипович: 18 / - | ясачный крестьянин - пасынок главы семьи [1]
07 | Михаил Степанович: новорожден / 7 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
08 | Лукьян Степанович: новорожден / 3 | ясачная крестьянка - сын Степана Осиповича [6]
09 | Анна: - / 80 | ясачная крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Прасковья: - / 35 | ясачная крестьянка - жена Василия Константиновича [2]
11 | Аграфена Васильевна: - / 11 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
12 | Анна Васильевна: - / 9 | ясачная крестьянка - дочь Василия Константиновича [2]
13 | Марья: - / 30 | ясачная крестьянка - жена Андрея Ивановича [4]
14 | Орина Андреевна: - / 4 | ясачная крестьянка - дочь Андрея Ивановича [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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