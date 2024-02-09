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Никита Семенович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Никита Семенович
Пол
муж
Номер записи
408
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
15 (1)
Двор / Семья
19 (4)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
57
Куда убыл
д. Ермакова, Бузулукский, Самарская
Год убытия
1833
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19 (4)
01 | Никита Семенович: 57 / - | ясачный крестьянин - глава семьи
02 | Антон Никитич: 23 / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Никитич: 20 / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Михаил Никитич: 18 / - | ясачный крестьянин - сын главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.

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