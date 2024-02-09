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Антон Борисович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Антон Борисович
Пол
муж
Номер записи
407
Сословие
ясачный крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
18 (3)
Номер в семье/дворе
1
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1822
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18 (3)
01 | Антон Борисович: 64 / - | ясачный крестьянин -
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.
Дата смерти
Вычислено 1822 ст.

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