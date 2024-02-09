Роман Савельевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Роман Савельевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 405
- Сословие
- ясачный крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20 (1)
- Двор / Семья
- 16 (1)
- Номер в семье/дворе
- 1
- Возраст по прошлой РС
- 54
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1833
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Год смерти
- 1833
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 383
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 16 (1)
01 | Роман Савельевич: 54 / - | ясачный крестьянин -
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1762 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1833 ст.
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