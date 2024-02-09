Филип Васильевич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Филип Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 395
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Откуда прибыл
- д. Ивановка, Борская, Бузулукский, Самарская
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Василий Егорович: - / 36 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Филип Васильевич: - / 9 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Леонтий Егорович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Григорий Леонтьевич: - / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
05 | Роман Леонтьевич: - / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
06 | Михаил Леонтьевич: - / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
07 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Аграфена Васильевна: - / 14 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Фиона Васильевна: - / 11 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Аксинья Васильевна: - / 5 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
11 | Авдотья: - / 27 | новокрещенка - жена Леонтия Егоровича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1825 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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