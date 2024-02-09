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Василий Егорович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Василий Егорович
Пол
муж
Номер записи
394
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
д. Ивановка, Борская, Бузулукский, Самарская
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Василий Егорович: - / 36 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Филип Васильевич: - / 9 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Леонтий Егорович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Григорий Леонтьевич: - / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
05 | Роман Леонтьевич: - / 8 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
06 | Михаил Леонтьевич: - / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Леонтия Егоровича [3]
07 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
08 | Аграфена Васильевна: - / 14 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
09 | Фиона Васильевна: - / 11 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
10 | Аксинья Васильевна: - / 5 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
11 | Авдотья: - / 27 | новокрещенка - жена Леонтия Егоровича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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