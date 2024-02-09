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Авдотья

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Авдотья
Пол
жен
Номер записи
392
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Дочь Орины [8]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Федорович: 61 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андрей Иванович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
04 | Василиса: - / 77 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
05 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - Жена Андрея Ивановича [2]
06 | Степанида: - / 20 | новокрещенка - жена Емельяна Ивановича [3]
07 | Орина: - / 52 | новокрещенка - сноха главы семьи [1]
08 | Авдотья: - / 24 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
09 | Федора: - / 22 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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