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Андрей Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Андрей Иванович
Пол
муж
Номер записи
386
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
внук главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Федорович: 61 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андрей Иванович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
04 | Василиса: - / 77 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
05 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - Жена Андрея Ивановича [2]
06 | Степанида: - / 20 | новокрещенка - жена Емельяна Ивановича [3]
07 | Орина: - / 52 | новокрещенка - сноха главы семьи [1]
08 | Авдотья: - / 24 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
09 | Федора: - / 22 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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