Андрей Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Андрей Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 386
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- внук главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Федорович: 61 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андрей Иванович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
04 | Василиса: - / 77 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
05 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - Жена Андрея Ивановича [2]
06 | Степанида: - / 20 | новокрещенка - жена Емельяна Ивановича [3]
07 | Орина: - / 52 | новокрещенка - сноха главы семьи [1]
08 | Авдотья: - / 24 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
09 | Федора: - / 22 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1804 ст.
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