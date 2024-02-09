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Савелий Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Савелий Федорович
Пол
муж
Номер записи
385
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умер
Год убытия
1824
Год рождения вычисленный
1755
Год смерти
1824
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 382
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Савелий Федорович: 61 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Андрей Иванович: 12 / 30 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
03 | Емельян Иванович: 8 / 26 | из мордвы новокрещенный - внук главы семьи [1]
04 | Василиса: - / 77 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
05 | Авдотья: - / 35 | новокрещенка - Жена Андрея Ивановича [2]
06 | Степанида: - / 20 | новокрещенка - жена Емельяна Ивановича [3]
07 | Орина: - / 52 | новокрещенка - сноха главы семьи [1]
08 | Авдотья: - / 24 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
09 | Федора: - / 22 | новокрещенка - Дочь Орины [8]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.
Дата смерти
Вычислено 1824 ст.

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