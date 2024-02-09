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Мавра

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Мавра
Пол
жен
Номер записи
380
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Дмитрия Тарасовича [5]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 381
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Тарас Никитич: 42 / 60 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Моисей Тарасович: 17 / 35 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Архип Тарасович: 15 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Петр Архипович: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Архипа Тарасовича [3]
05 | Дмитрий Тарасович: - / 30 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
06 | Василий Дмитриевич: новорожден / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
07 | Клементий Дмитриевич: новорожден / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
08 | Егор Дмитриевич: новорожден / 6 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
09 | Василий Тарасович: 10 / 28 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Авдотья: - / 53 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
11 | Анисья Тарасовна: - / 22 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
12 | Екатерина Тарасовна: - / 18 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
13 | Мавра: - / 35 | новокрещенка - жена Дмитрия Тарасовича [5]
14 | Авдотья Дмитриевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Дмитрия Тарасовича [5]
15 | Февронья Дмитриевна: - / 2 | новокрещенка - дочь Дмитрия Тарасовича [5]
16 | Елена : - / 30 | новокрещенка - жена Василия Тарасовича [9]
17 | Авдотья Васильевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Василия Тарасовича [9]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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