Анисья Тарасовна
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Анисья Тарасовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 378
- Сословие
- новокрещенка
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- дочь главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 381
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Тарас Никитич: 42 / 60 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Моисей Тарасович: 17 / 35 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Архип Тарасович: 15 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
04 | Петр Архипович: новорожден / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Архипа Тарасовича [3]
05 | Дмитрий Тарасович: - / 30 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
06 | Василий Дмитриевич: новорожден / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
07 | Клементий Дмитриевич: новорожден / 9 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
08 | Егор Дмитриевич: новорожден / 6 | из мордвы новокрещенный - сын Дмитрия Тарасовича [5]
09 | Василий Тарасович: 10 / 28 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
10 | Авдотья: - / 53 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
11 | Анисья Тарасовна: - / 22 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
12 | Екатерина Тарасовна: - / 18 | новокрещенка - дочь главы семьи [1]
13 | Мавра: - / 35 | новокрещенка - жена Дмитрия Тарасовича [5]
14 | Авдотья Дмитриевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Дмитрия Тарасовича [5]
15 | Февронья Дмитриевна: - / 2 | новокрещенка - дочь Дмитрия Тарасовича [5]
16 | Елена : - / 30 | новокрещенка - жена Василия Тарасовича [9]
17 | Авдотья Васильевна: - / 4 | новокрещенка - дочь Василия Тарасовича [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
- Место рождения
- д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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