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Екатерина

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Екатерина
Пол
жен
Номер записи
358
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Петра Никитича [2]
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 380
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Никита Федорович: 63 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Петр Никитич: 47 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Артемий Петрович: 17 / 35 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Никитича [2]
04 | Григорий Артемьевич: - / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Артемия Петровича [3]
05 | Екатерина: - / 67 | новокрещенка - жена Петра Никитича [2]
06 | Агафья: - / 35 | новокрещенка - жена Артемия Петровича [3]
07 | Екатерина Артемьевна: - / 16 | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
08 | Авдотья Артемьевна: - / 8 | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
09 | Акулина Артемьевна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
10 | Иван Петрович: - / 27 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Никитича [2]
11 | Григорий Иванович: - / 7 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Петровича [10]
12 | Федор Иванович: - / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Петровича [10]
13 | Февронья: - / 25 | новокрещенка - жена Ивана Петровича [10]
14 | Орина Ивановна: - / 3 | новокрещенка - дочь Ивана Петровича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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