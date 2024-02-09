Петр Никитич
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Петр Никитич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 355
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1833
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Год смерти
- 1833
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 380
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Никита Федорович: 63 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Петр Никитич: 47 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Артемий Петрович: 17 / 35 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Никитича [2]
04 | Григорий Артемьевич: - / 15 | из мордвы новокрещенный - сын Артемия Петровича [3]
05 | Екатерина: - / 67 | новокрещенка - жена Петра Никитича [2]
06 | Агафья: - / 35 | новокрещенка - жена Артемия Петровича [3]
07 | Екатерина Артемьевна: - / 16 | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
08 | Авдотья Артемьевна: - / 8 | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
09 | Акулина Артемьевна: - / 6 мес. | новокрещенка - дочь Артемия Петровича [3]
10 | Иван Петрович: - / 27 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Никитича [2]
11 | Григорий Иванович: - / 7 | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Петровича [10]
12 | Федор Иванович: - / 6 мес. | из мордвы новокрещенный - сын Ивана Петровича [10]
13 | Февронья: - / 25 | новокрещенка - жена Ивана Петровича [10]
14 | Орина Ивановна: - / 3 | новокрещенка - дочь Ивана Петровича [10]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1833 ст.
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