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Василиса Федоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Василиса Федоровна
Пол
жен
Номер записи
346
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
дочь Федора Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 380
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Иван Еремеевич: 74 / - | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Федор Иванович: 19 / - | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Федорович: - / 14 | из мордвы новокрещенный - сын Федора Ивановича [2]
04 | Михаил Федорович: - / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Федора Ивановича [2]
05 | Михаил Иванович: - / 36 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи, от первой жены [1]
06 | Леонтий Михайлович: - / 18 | из мордвы новокрещенный - сын Михаила Ивановича [5]
07 | Никита Михайлович: - / 14 | из мордвы новокрещенный - сын Михаила Ивановича [5]
08 | Дмитрий Михайлович: - / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Михаила Ивановича [5]
09 | Максим Иванович: - / 28 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи, от первой жены [1]
10 | Мирон Максимович: - / 11 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Ивановича [9]
11 | Тихон Максимович: - / 6 | из мордвы новокрещенный - сын Максима Ивановича [9]
12 | Василиса: - / 72 | из мордвы новокрещенный - жена главы семьи [1]
13 | Татьяна: - / 35 | новокрещенка - жена Федора Ивановича [2]
14 | Анна Федоровна: - / 20 | новокрещенка - дочь Федора Ивановича [2]
15 | Василиса Федоровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Федора Ивановича [2]
16 | Татьяна: - / 37 | новокрещенка - жена Михаила Ивановича [5]
17 | Домна: - / 22 | новокрещенка - жена Леонтия Михайловича [6]
18 | Анисья Михайловна: - / 17 | новокрещенка - дочь Михаила Ивановича [5]
19 | Аграфена Михайловна: - / 8 | новокрещенка - дочь Михаила Ивановича [5]
20 | Авдотья Михайловна: - / 6 | новокрещенка - дочь Михаила Ивановича [5]
21 | Марфа: - / 30 | новокрещенка - жена Максима Ивановича [9]
22 | Александра Максимовна: - / 8 | новокрещенка - дочь Максима Ивановича [9]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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