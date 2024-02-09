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Акулина

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Акулина
Пол
жен
Номер записи
327
Сословие
новокрещенка
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Петра Давыдовича [3]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 379
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Дорофей Давыдович: 30 / 48 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Дорофеевич: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Давыдович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Петр Петрович: 3 / 21 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдович [3]
05 | Иван Петрович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Петровича [4]
06 | Филип Петрович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
07 | Николай Петрович: новорожден / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
08 | Маланья: - / 46 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
09 | Мирья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Дорофеевича [2]
10 | Акулина: - / 38 | новокрещенка - жена Петра Давыдовича [3]
11 | Марфа: - / 24 | новокрещенка - жена Петра Петровича [4]
12 | Марья Петровна: - / 7 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
13 | Авдотья Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
14 | Анна: - / 12 | новокрещенка - племянница Петра Давыдовича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.
Место рождения
д. Спиридоновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

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