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Петр Петрович

Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
ФИО
Петр Петрович
Пол
муж
Номер записи
321
Сословие
из мордвы новокрещенный
Год ревизии
1834
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Петра Давыдович [3]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Самарская губерния
Уезд
Бузулукский уезд
Место
д. Спиридоновка
Место события
д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 379
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Дорофей Давыдович: 30 / 48 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Дорофеевич: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Давыдович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Петр Петрович: 3 / 21 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдович [3]
05 | Иван Петрович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Петровича [4]
06 | Филип Петрович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
07 | Николай Петрович: новорожден / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
08 | Маланья: - / 46 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
09 | Мирья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Дорофеевича [2]
10 | Акулина: - / 38 | новокрещенка - жена Петра Давыдовича [3]
11 | Марфа: - / 24 | новокрещенка - жена Петра Петровича [4]
12 | Марья Петровна: - / 7 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
13 | Авдотья Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
14 | Анна: - / 12 | новокрещенка - племянница Петра Давыдовича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1813 ст.

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