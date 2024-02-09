Петр Давыдович
Из справочника
Ревизские Сказки с. Спиридоновка (Гришкина тож) за 1816, 1834, 1850, 1858 годы.
- ФИО
- Петр Давыдович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 320
- Сословие
- из мордвы новокрещенный
- Год ревизии
- 1834
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Самарская губерния
- Уезд
- Бузулукский уезд
- Место
- д. Спиридоновка
- Место события
- д. Спиридоновка, Съезженская, Бузулукский, Самарская
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.11, лист: 379
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Дорофей Давыдович: 30 / 48 | из мордвы новокрещенный - глава семьи
02 | Иван Дорофеевич: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын главы семьи [1]
03 | Петр Давыдович: 19 / 37 | из мордвы новокрещенный - брат главы семьи [1]
04 | Петр Петрович: 3 / 21 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдович [3]
05 | Иван Петрович: новорожден / 2 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Петровича [4]
06 | Филип Петрович: новорожден / 17 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
07 | Николай Петрович: новорожден / 12 | из мордвы новокрещенный - сын Петра Давыдовича [3]
08 | Маланья: - / 46 | новокрещенка - жена главы семьи [1]
09 | Мирья: - / 20 | новокрещенка - жена Ивана Дорофеевича [2]
10 | Акулина: - / 38 | новокрещенка - жена Петра Давыдовича [3]
11 | Марфа: - / 24 | новокрещенка - жена Петра Петровича [4]
12 | Марья Петровна: - / 7 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
13 | Авдотья Петровна: - / 2 | новокрещенка - дочь Петра Давыдовича [3]
14 | Анна: - / 12 | новокрещенка - племянница Петра Давыдовича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
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